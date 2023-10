Tchouameni et Deschamps prennent la défense de Kylian Mbappé

Dans une passe légèrement plus compliquée depuis plusieurs rencontres, Kylian Mbappé a été défendu par Aurélien Tchouameni et Didier Deschamps ce jour devant la presse.

S’il a démarré son exercice sur les chapeau de roues, Kylian Mbappé connaît un coup d’arrêt. Cela fait ainsi quatre rencontres que l’ancien monégasque n’a plus trouvé le chemin des filets avec le PSG. De quoi susciter une certaine perplexité, même si le numéro 7 possède de sacrés arguments en sa faveur avec une préparation tronquée. Présents en conférence de presse à la veille d’affronter les Pays-Bas, Aurélien Tchouameni et Didier Deschamps ont été invités à prendre la parole au sujet du capitaine tricolore.

L’occasion pour eux de prendre sa défense. « IL est très souriant, comme d’habitude. On ne voit pas de problème. Chaque joueur possède des situations différentes en club. On sait le joueur qu’il est. Il a montré qu’il a un très haut niveau aux entraînements« , a indiqué Aurélien Tchouameni avant que Didier Deschamps n’enchaîne dans la foulée. « Sa période compliquée ? Je discute avec lui. Kylian a besoin de tranquillité. Il est là. Il fera partie demain de l’équipe qui a un objectif bien précis. Vous parlez beaucoup de lui. Il est suffisamment grand pour se protéger. On parle énormément de lui, mais lui s’inscrit dans un collectif. Il n’est pas là à vouloir tout prendre.«