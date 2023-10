Dans un début de saison à double échelle, analyse des statistiques offensives et de possession du Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

À la dernière place du podium, une défaite et trois matchs nuls en championnat, le Paris Saint-Germain réalise le pire début de saison depuis l’arrivée de QSI. Si au point de vue des statistiques dans le cœur du jeu, Luis Enrique imprègne à merveille son ADN, c’est au moment de la conclusion que les attaquants sont à la ramasse. Entre la difficulté pour Ousmane Dembélé d’ouvrir son compteur et la période d’omission de Kylian Mbappé lors des 4 derniers matchs, les statistiques offensives sont décevantes. Selon les analyses du compte X (Twitter) de Data’Foot, le PSG ne touche même pas le top du classement des clubs avec le plus de Expected Goals. En Ligue 1, les Parisiens comptent 16,2 xG pour 15 réalisations. Les Rouge et Bleu se retrouvent derrière l’AS Monaco, avec 17,6 xG pour 17 buts. Un bilan plutôt négatif pour Paris qui se doit de montrer un visage plus confiant devant les buts, après le mercato 5 étoiles réalisé lors du mercato estival.

Le total contrôle du terrain

Heureusement, les supporters parisiens peuvent se satisfaire le contenu du jeu. Depuis l’arrivée de Luis Enrique au mois de juillet, le Paris Saint-Germain développe une identité bien définie sur le terrain. Exemplaire dans le contrôle du ballon, le pressing et la récupération, le club de la capitale a admirablement adopté les idées de l’entraîneur espagnol. Toujours selon les analyses Data’Foot, Paris s’impose totalement dans le taux de possession en Ligue 1. Avec 72,2% de possession dans les 30 derniers mètres, Paris plante 7% de plus au LOSC, et 10% à Lens. Le PSG domine aussi les statistiques des récupérations hautes dans les 40 mètres adverses avec 85 réussites depuis le début de saison, devant le LOSC (84) et Rennes (79). Une domination telle que les supporters ne s’inquiètent pas pour la suite de la compétition, malgré le gros manque de concrétisation offensive.