Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nice en match en retard de la 32e journée. Sous l’impulsion d’un très bon Bradley Barcola, buteur et passeur décisif, le PSG s’est imposé (1-2).

Après la défaite contre Toulouse dimanche soir (1-3), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce mercredi soir avec le déplacement à l‘Allianz Rivieira pour défier Nice pour le compte du match en retard de la 32e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire encore tourner son effectif. Titulaire en attaque, Bradley Barcola est l’homme du match avec un but, une passe décisive et une expulsion provoquée. Les Parisiens retrouvent le goût de la victoire (1-2) après trois défaites de suite. Au micro de Canal Plus Foot, Arnau Tenas, dans un très bon français, est revenu sur ce beau succès parisien.

« On veut bien finir la saison »

« Je pense qu’aujourd’hui, l’équipe a fait un grand match avec le ballon et défensivement. On veut bien finir la saison et c’est très important. Finir le match comme ça, contre une très bonne équipe de Nice, c’est bien. Bonne chance à eux pour la Coupe d’Europe la saison prochaine. Je pense que c’est une bonne équipe. Nous, on veut gagner tous les matches qui restent. Des joueurs qui ont eu envie ce soir ? Oui, normalement, on a une équipe qui fait de très bons entraînements pour jouer ce type de match. Aujourd’hui, tout le monde a vu le match que l’on a fait. Je félicite toute mon équipe pour ce match. »