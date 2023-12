Tendance forte pour un retour de Zaïre-Emery contre Nantes ?

Warren Zaïre-Emery s’est blessé à la cheville avec l’équipe de France le 18 novembre dernier. Alors qu’il était annoncé forfait pour la fin de l’année 2023, il pourrait faire son retour dans le groupe du PSG contre Nantes.

C’est la bonne nouvelle de ces derniers jours au PSG. Blessé à la cheville lors de sa première sélection en équipe de France sur l’action de son premier but avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery a repris l’entraînement collectif cette semaine. Alors qu’il était annoncé comme forfait jusqu’à la fin de l’année 2023, le titi parisien pourrait faire son retour dans le groupe de Luis Enrique pour le match de demain contre le FC Nantes, pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Selon l’Equipe, si la tendance à un retour dans le groupe était forte vendredi, elle n’était pas définitivement actée par le staff.

A voir aussi : Ligue 1 : Le point médical avant PSG / Nantes avec le retour de Warren Zaïre-Emery

Quelques minutes de jeu contre Nantes ?

Le quotidien francilien indique que le numéro 33 du PSG ne ressent plus aucune douleur à sa cheville droite. Même s’il n’a pas effectué toutes les séances en intégralité, il a évolué sans gêne ni retenue. L’Equipe explique que Warren Zaïre-Emery est un phénomène de précocité à tout point de vue, même médical. « Dans le communiqué qui avait suivi la blessure de Zaïre-Emery, le club avait annoncé une indisponibilité « jusqu’à la trêve hivernale », ce qui n’était pas complètement illogique après les examens passés. Mais Zaïre-Emery est parvenu à raccourcir les délais et le voilà sans doute disponible pour se déplacer à Dortmund. » Le quotidien sportif se demande si le coach du PSG va offrir quelques minutes de jeu au titi demain soir afin de le remettre dans le rythme pour Dortmund. Par exemple, il ne l’avait pas fait pour Danilo Pereira, titulaire contre Newcastle, mais qui n’avait pas joué contre Monaco après son retour de blessure. « Luis Enrique pourrait conserver la même prudence avec Zaïre-Emery dont la présence en Allemagne apparaît d’autant plus précieuse que Fabian Ruiz est forfait« , conclut l’Equipe.