Le PSG s’est incliné face au Borussia Dortmund (0-1) ce mardi et rate la marche aux portes de la finale de la Ligue des champions. Une rencontre marquée par un grand manque de réussite de la part des Rouge & Bleu.

La déception est grande ce mercredi matin, au lendemain de l’élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions. Incapables de marquer un but face au BVB en 180 minutes, les Rouge & Bleu ont aussi manqué de réussite avec six poteaux touchés sur la double confrontation, dont quatre hier soir au Parc des Princes.

« La chance était de notre côté »

Après la qualification de son équipe pour la finale de C1, le coach du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a reconnu que sa formation a eu beaucoup de réussite sur cette confrontation retour, dans des propos rapportés par Le Parisien. « C’est surréel. On a réussi à le faire. Nous avons mérité de jouer la finale de la Ligue des champions. On a su affronter cette équipe du PSG qui développe une telle force, et si nous y sommes arrivés c’est grâce à ce travail d’équipe. La chance était de notre côté. Je suis très très fier de mon équipe, du staff et de tout le club. Pour moi, c’est vraiment la joie qui prédomine. On aurait espéré faire une meilleure saison en championnat. J’ai eu des difficultés avant ce match, mais nous sommes parvenus à nous qualifier. »

Malgré la confiance affichée avant la rencontre, le PSG n’a pas jamais été en mesure de renverser cette demi-finale. Un excès de confiance de la part des Parisiens ? Edin Terzic ne le pense pas : « Je ne dirais pas qu’ils avaient trop de confiance en eux. On pouvait très bien sentir qu’ils étaient prêts à mettre cette force offensive, ils ont perdu un match aller très juste, et je pense qu’aujourd’hui c’était clair qu’ils allaient être confiants. Mais nous aussi. On a montré toute cette confiance, c’est ce qui compte. C’est ce qui nous rend fiers. Si on avait joué ce match 10 fois, pas sûr qu’on le gagne 10 fois. Ce sont les petits détails qui font la différence et qui sont tombés de notre côté. »