Testelin tente de trouver un onze-type du PSG avec Leo Messi

Le PSG s’offre un mercato 5 étoiles cet été et la probable signature de Lionel Messi lui donne un caractère exceptionnel. Reste à imaginer le meilleur onze possible avec la Pulga. Quelle “dream team” pour Paris ? Le journaliste de L’Equipe Régis Testelin tente de trouver le onze-type du PSG avec Leo Messi.

“Donnarumma ou Navas ? Même Pochettino n’en sait rien, écrit le journaliste dans le journal sportif. Et la défense, à quatre ou à trois ? Aucune idée. À trois, ça permet de mettre Marquinhos, Ramos et Kimpembe et de dormir tranquille. À quatre, c’est moins politique et plus réaliste, mais faut virer Ramos ou Kimpembe. À droite, il y a Hakimi, mais à gauche, il n’y a que Bernat et ça va faire un an qu’il n’a plus joué. Si Paris pouvait prendre Jordi Alba, ce serait quand même plus simple, mais Bernat pourquoi pas, il était chaud il n’y a pas longtemps.“ Sera t-il possible d’aligner une équipe avec un quatuor offensif ? Oui, “avec un Neymar qui aurait minci, un Mbappé qui n’aurait pas été vendu, un Di Maria comme en finale de la Copa America et Messi au cœur du triangle” répond Régis Testelin. “Il est là le kif, de l’équilibre dans le déséquilibre, du virtuel à la réalité, du fantasme quoi qu’il arrive, et des kilomètres langue pendante promis à Verratti et Wijnaldum pour tenter de cadrer tout ça. Si c’est possible ? Contre Clermont, oui, face au Bayern, faut voir. Et puis les Galactiques, ça sert d’abord à rêver, non?”