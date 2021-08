L’arrivée des ultras du PSG dans le parcage du stade de l’Aube fût un grand moment de joie et de bonheur samedi soir. Enfin la ferveur revenait. Et même le public troyen pouvait en profiter. Si l’arbitre, Monsieur Delerue, a interrompu quelques secondes le Estac-PSG pour un jet de gobelet en plastique, l’Est-Eclair, le journal local, rapporte qu’un supporter parisien “a été interpellé pour avoir introduit un engin pyrotechnique dans l’enceinte du stade” et “qu’entendu sur place, il a écopé d’un rappel à la loi avant d’être reconduit au bus pour le retour dans ses pénates.” Une forme de “clémence” puisque la sanction peut aller jusqu’à trois ans de prison et 15.000€ d’amende… voire une interdiction de stade.