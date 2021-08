La Ligue 1 a hâte que le PSG signe Lionel Messi

L’arrivée de Lionel Messi au PSG se dessine. Sauf revirement, la Ligue 1 va connaître un événement que personne n’envisageait il y a quelques jours encore : la Pulga sautillant sur les pelouses des stades français. L’émotion estdéjà grande. Michel Der Zakarian, l’entraîneur de Brest, n’a pas caché son enthousiasme. “Ce serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli, mais il me fait bander. C’est vraiment un super joueur“, a lancé le technicien. “On dit qu’on a un Championnat de merde, qu’on a plein de choses pas bonnes, mais si on arrive à faire venir un tel joueur c’est extraordinaire. On va se régaler.”

Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco, avait déjà exprimé sa joie vendredi soir. “Messi, c’est le meilleur joueur du monde. Si cela doit arriver, ce serait super pour la notoriété de notre championnat. Ce serait aussi encore plus dur pour les adversaires du PSG. Mais j’adore le voir jouer. Donc, j’aimerais bien que ça arrive et je crois que tout le monde en France devrait être heureux.” Son joueur, Sofiane Diop, n’en pense pas moins : “Messi à Paris… Je ne sais pas quoi dire, j’espère qu’il va venir, on sait tous le joueur qu’il est. Pour nous sur le terrain, l’idée d’affronter un tel joueur, ce n’est que du bonheur. Maintenant, mon rôle, c’est d’être concentré sur mon club.” Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur du PSG aujourd’hui à Nantes, attend lui l’officialisation : “Pour le championnat, ça serait un énorme coup. Pour le PSG aussi. Mais ce ne sont que des rumeurs. A tous les mercatos, j’ai entendu tous les noms au PSG.” Chez le champion en titre, on est aussi content. “Je ne pourrais que me réjouir de jouer contre un joueur de classe mondiale. Il serait plus que bienvenu en Ligue 1″, commente Sven Botman, défenseur du LOSC, dans le JDD. Le championnat de France a hâte.