Après huit ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva a quitté les Rouge & Bleu, libre, pour rejoindre Chelsea. Ce dimanche soir, O Monstro a donné une interview au Canal Football Club. Dans cette dernière, il s’est montré assez amer au moment d’évoquer Leonardo qui lui a fait savoir qu’il ne comptait plus sur lui avant de rétropédaler deux mois plus tard et lui proposer de prolonger. Thiago Silva qui a tenu aussi à adresser un message aux supporters parisiens qu’il n’a pas pu faire sur le terrain.

Son choix de rejoindre Chelsea

T.Silva : “C’est facile à dire. D’abord, je n’ai pas eu de proposition de prolongation de contrat. Leonardo m’a parlé et m’a expliqué que je ne faisais pas partie du projet du club et que je pouvaid partir. C’était très très fort d’accepter ça pour nous (sa famille, ndlr). À ce moment-là, j’ai décidé de commencer à trouver un endroit où je pouvais jouer. Après la finale de la Ligue des Champions, Leonardo m’a convoquer dans son bureau et m’a demandé si j’avais signé avec une autre équipe, j’ai dit non mais que j’avais donné ma parole à Chelsea et que j’allais signer le soir même. Pour moi, la chose la plus importante c’est la parole. Une fois que tu as dit quelque chose, tu dois le suivre. À mon avis, ils ont changé d’idée après la Ligue des Champions où j’ai été performant. La chose qui me laisse triste c’est que j’ai fait huit ans là-bas et qu’ils ont changé d’idée sur seulement trois matches et que tout ce qui avait été fait avant n’a servi à rien. Pour moi, c’est triste de prendre une décision comme celle-ci mais c’est le foot c’est comme ça.“

Leonardo

T.Silva : “C’est la chose la plus triste à mon avis. C’est lui qui m’a fait venir au Milan et au PSG. Ça veut dire qu’il me connaît très bien. Il a passé 6-7 ans avec moi, ça veut dire qu’il pouvait me connaître un peu plus. […]Je suis le capitaine qui a remporté le plus de titres et je suis sortie par la porte de derrière. À mon avis, ils pouvaient faire des choses pour mon dernier match mais ils ne l’ont pas fait. Ce n’est pas grave.“

Paris

T.Silva : “Nous sommes Français, on ne lâchera jamais le PSG. Je vais continuer à supporter le PSG. J’espère que l’on pourra se retrouver en finale de la Ligue des Champions cette année. Je n’ai pas pu dire au revoir aux supporters du PSG. Je ne sais pas ce qui va se passer mais après ma carrière j’ai envie d’entraîner, peut-être à Chelsea ou à Paris ou au Milan. Mais au revoir aux supporters, merci beaucoup pour tout le soutien, vous étiez incroyable pendant huit ans, merci.“