Opposés à Chambly ce dimanche, les U19 du PSG n’ont pas fait dans le détail. Résultat des courses : une victoire fleuve sur le score impressionnant de 12-3.

Deuxième de leur poule derrière Amiens, les U19 du PSG avaient rendez-vous avec la 11e journée ce dimanche en début de soirée. Une partie, sur le papier, plutôt à leur portée face à une équipe de Chambly en difficulté. Et ce pronostic s’est finalement largement confirmé. Car oui, les joueurs de Zoumana Camara n’ont pas laissé la moindre chance à leurs adversaires du jour avec un incroyable succès sur le score de 12-3. Une véritable boucherie en somme.

Tout s’est joué lors du premier acte. Il faut dire qu’Ethan Mbappé et ses partenaires ont retrouvé le vestiaire à la pause avec une avance de 7 buts. Rien que ça. Bensoula a ouvert la marque avant d’inscrire un doublé (6′ et 25′), tandis que Sangaré s’est, lui, octroyé un quadruplé (8′, 36′, 39′ et 44′). Le jeune Ibrahim Mbaye (génération 2008) a, pour sa part, frappé très fort pour sa première titularisation avec les U19 puisqu’il a inscrit un triplé (28′, 66′ et 69′). À noter qu’il a également été l’auteur de six passes décisives. Enfin, Khafi (51′), Mayulu (74′) et Mendy (82), se sont illustrés à leur tour.