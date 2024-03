Thierry Henry monte au front pour défendre Kylian Mbappé !

L’été s’annonce chaud pour Kylian Mbappé, que ce soit avec son (futur) club mais aussi la sélection.

On le sait, l’actualité estivale autour de Kylian Mbappé aura l’effet d’une bombe. L’international français devrait quitter la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière pour signer du côté de l’Espagne et le Real Madrid. Dans le même temps, le numéro 7 Rouge & Bleu voudra remporter le premier Euro de sa carrière en Allemagne au mois de juin-juillet et pourrait même enchaîner avec les Jeux Olympiques à Paris avec pour objectif d’aller chercher la médaille d’or. Le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry voudra aussi avoir l’équipe la plus compétitive possible.

« Peu importe où il va, soyons contents, chauvins… Kylian, bonne chance à toi ! »

Interrogé par les lecteurs du Parisien, Thierry Henry est largement revenu sur l’avenir de Kylian Mbappé et défend son futur choix.

« Kylian peut aller où il veut, il rendra le choix bon. Que ce soit au Real — puisque tout le monde pense que c’est évident alors qu’on peut se tromper — ou ailleurs, Kylian sera bon quel que soit l’endroit où il ira. On parle d’un monstre là. Soyons contents qu’il soit français. Kylian, tout le monde nous l’envie. À chaque fois que je suis à l’étranger, on me dit : « Quelle chance vous avez, les Français, d’avoir un joueur comme lui ! » Ici, même si on parle aussi de ses qualités, il y a toujours une remarque négative parce qu’il a levé le petit doigt, fait ceci et pas fait cela… À l’étranger, ils nous envient grave ! Chez les autres, on pardonne tout aux grands joueurs de l’histoire, tout ! Ici, il lève les bras, tout le monde se demande pourquoi il fait ça ! Peu importe où il va, soyons contents, chauvins… Kylian, bonne chance à toi ! » Thierry Henry – Le Parisien (20 mars 2024)

L’ancien coach de l’AS Monaco a aussi été questionné sur le niveau de l’actuel attaquant du PSG et savoir s’il était son héritier… Henry réfute en bloc.

« Non, non, non. Il y a pas mal de similitudes, c’est vrai : Clairefontaine, la banlieue parisienne, le côté gauche… Mais Kylian, c’est Kylian. Il y a eu des mecs avant, il y en aura après. Là, on se dit encore qu’on ne reverra jamais un joueur comme lui. Mais il y en aura un. On n’imaginait pas revoir un type du niveau de Michael Jordan, et puis il y a eu LeBron James… » Thierry Henry – Le Parisien (20 mars 2024)

Enfin Thierry Henry a été clair sur ce dernier sujet qui concernen Mbappé : Le joueur du PSG a d’ores et déjà dépassé « le maître » et il n’y a pas de contestation là-dessus.