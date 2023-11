Juste après la première sélection de Warren Zaïre-Emery avec l’Équipe de France de Didier Deschamps, son coach en Espoir, Thierry Henry, réagit à la grande nouvelle.

« Oui j’avais un grand sourire quand Didier Deschamps m’a appelé pour me dire ‘Cette fois, Warren sera avec moi’. On en là pour l’Équipe de France A quelque part, même si je ne vais pas vous le cacher, le plus important reste de gagner. À l’arrivée, le but est que Warren monte, reste et j’espère qu’il me dira quand même bonjour à Clairefontaine. J’avais un sourire énorme parce qu’il le mérite. De part ce qu’il fait sur le terrain, son éducation, comment il se comporte, je pourrais parler de Warren pendant des heures. Je tire mon chapeau aux parents, parce que souvent on dit que certains joueurs, à certains moments de leur carrière, surtout la nouvelle génération, ne sont pas bien entourés. Lui est très bien entouré. Le match qu’on a fait en Bosnie et contre Chypre, il passait ses épreuves du BAC entre les deux matchs. Qui fait ça, à cet âge là ? Même s’il est obligé de le faire, il est l’un des meilleurs joueurs du PSG actuellement donc bravo. Content pour lui, mais encore une fois, bravo aux parents. Ils sont entrain d’éduquer un drôle de bonhomme » déclare Thierry Henry.

L’Euro en ligne de mire ?

L’entraîneur Français à la tête de la section Espoirs semble ravi de la promotion de son capitaine. Car oui, à seulement 17 ans, le milieu de terrain du PSG a su s’imposer au niveau international pour prendre la responsabilité du brassard. Le plus jeune capitaine de l’histoire des U21 quitte alors son jeune groupe pour prendre place chez les grands et se faire une place dans l’effectif à moins d’un an de l’Euro 2024.