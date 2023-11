S’il est le joueur du moment dans la football français, Warren Zaïre-Emery atteint aujourd’hui le summum de son bonheur actuel avec sa première convocation en Equipe de France. L’occasion pour Zoumana Camara de s’exprimer sur le titi du PSG, qu’il a connu sous ses ordres en U19, au cours d’un entretien accordé à nos confrères de Radio France.

La première fois qu’il a vu Zaïre-Emery

« C’est un garçon assez réservé, assez timide, qui n’est pas très bavard. Il est très observateur, très appliqué et très attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Après, j’ai trouvé un garçon très discipliné, parfois trop ! J’avais envie qu’il se relâche, qu’il soit détendu. Je vais vous dire le paradoxe : j’avais parfois un peu envie qu’il fasse des conneries ou des petites bêtises, qu’on puisse lui dire : ‘Ne fais pas ça’. Mais non, il a été très appliqué, très sérieux et c’est la première chose qui m’a marqué déjà chez lui« .

Ce qu’il a aimé dans son jeu

« C’est sa maturité, c’est sa capacité à jouer, à faire ce que le jeu demande dans les zones où il se trouve. Il avait une certaine maturité. Quand il est très bas sur le terrain, il sait protéger le ballon, il joue en une ou deux touches et quand il est beaucoup plus haut, il a cette capacité à pouvoir se projeter et à utiliser sa vitesse. Il pouvait le faire plus bas, mais il jouait de manière simple et faisait ce que le jeu demandait. C’est quelque chose qui m’a marqué chez lui : cette maturité dans son jeu« .

Surpris de ce qu’il fait en ce moment ?

« J’ai envie de dire oui et non, parce qu’il franchit les étapes de manière tellement naturelle et on sent qu’il n’est pas en surrégime. Il fait du Warren, en fait. Tout ce qu’il a toujours fait chez les jeunes, maintenant, il arrive à le faire chez les pros. Là où ça me surprend, c’est quand il se rend déjà indispensable à l’équipe première. De ce côté-là, il me bluffe. Mais sinon, sur le reste, il n’y a aucune surprise dans son jeu. C’est un garçon qui n’a pas de limites, que l’on a envie de mettre un peu dans toutes les lignes. Il peut jouer devant la défense, il va récupérer des ballons. Quand on le met plus haut, il a cette projection, avec ou sans ballon. Il a un bon état d’esprit, il a un bon jeu long, il a un bon jeu court, bon positionnement avec le corps de trois-quarts, il prend les infos. C’est un garçon qui a quasiment tout, qui doit continuer à s’améliorer, mais qui est sur une voie qui est ouverte. Il a l’autoroute devant lui et l’état d’esprit qui va avec. Et ça, il ne faut pas l’oublier. Et tout ce qu’il fait, c’est amplement mérité et ce n’est pas surprenant. Il n’a aucune limite, il ne s’en donne aucune. Et c’est aussi ce qui fait sa force. C’est un garçon qui aime le football, tout simplement« .

A lire aussi : Les Parisiens félicitent Warren Zaïre-Emery pour sa convocation en Équipe de France

Trop tôt pour l’Equipe de France ?

« C’est un choix que le sélectionneur a fait, selon ses envies par rapport au groupe qu’il a. Le fait qu’il soit pris, c’est exceptionnel et c’est formidable pour ce garçon par rapport à ce qu’il fait en ce moment. Ça a l’air tellement évident. Quand on le voit évoluer, on est déjà ravis. En tant qu’éducateur, on en est fier. On est fier d’avoir travaillé avec lui et de l’avoir accompagné dans son parcours. Il y a beaucoup de joie et de satisfaction. Mais ce n’est que le début pour lui« .

Un souvenir d’une action, d’un but ?

« On peut parler du but qu’il a mis contre la Juventus par exemple, en Youth League. Il perfore, il accélère, il arrive face au gardien, il est sur son côté gauche et il utilise son pied gauche pour piquer le ballon. En fait, il utilise les gestes qu’il faut au poste qu’il faut. Si on voit la finalité de l’action, on a l’impression que c’est un attaquant, quand on regarde l’action ou au milieu, on se rend compte que c’est un milieu, il a la projection et quand on le regarde au début, c’est cette capacité à pouvoir s’orienter, à se tourner et à prendre les espaces. Il y a aussi ce match à la maison contre Bruges où on renverse la situation, encore en Youth League. On est menés et à dix contre onze, on remporte ce match 3-2. Mais quand on a un joueur qui court pour deux, on est quasiment à égalité. Et quand je l’ai fait rentrer à la mi-temps, le match a changé« .