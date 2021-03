Tite : “Neymar a beaucoup mûri depuis son arrivée au PSG”

Depuis plusieurs mois, Neymar semble épanoui dans sa vie. Il se sent bien au PSG et à Paris et n’hésite pas à le dire. En fin de contrat en juin 2022, il est proche de prolonger son contrat de quatre ans avec les Rouge & Bleu. Observateur particulier du Brésilien (29 ans), Tite – le sélectionneur de la Seleçao – estime que le numéro 10 parisien a gagné en maturité depuis son arrivée au PSG.

“Neymar a beaucoup mûri. Avant, quand il était à Barcelone et à mes débuts avec la Selecao, il était un joueur qui était sur l’aile, marquait des buts, avait du rythme, dribblait, faisait des actions individuelles, se remémore Tite dans une interview accordée au site internet de la FIFA. Maintenant, il a élargi le domaine dans lequel il joue et, en plus d’être un buteur, il crée des occasions pour les autres. Il est maintenant ce que nous appelons un “arc et une flèche” – il peut régler le match en créant les choses et en terminant les actions. Il a augmenté son arsenal.”