Ni Dele Alli ni Hugo Lloris (rumeur lancée par The Sun) ne quitteront Tottenham en janvier pour rejoindre le PSG et Mauricio Pochettino, leur ancien coach. C’est ce qu’affirme le journal britannique Daily Mail. C’était évident concernant le gardien de but français de 34 ans puisque le PSG compte sur un impeccable Keylor Navas et n’a certainement pas besoin du Bleu. Un peu moins concernant le milieu offensif anglais de 24 ans. Non pas que le PSG en ait besoin, mais parce que José Mourinho a quasiment mis au placard Dele Alli (une seule titularisation en Premier League cette saison). L’ancien joueur de Mauricio Pochettino est dans une situation de blocage aux Spurs.

“Le milieu de terrain anglais est depuis longtemps une cible de transfert pour le PSG, qui a échoué malgré trois offres de prêt distinctes l’été dernier”, peut-on lire. “Sportsmail a révélé le mois dernier que le club de Ligue 1 se préparait à revenir à la charge pour Alli dans la fenêtre de transfert actuelle, estimant que Tottenham était enfin prêt à le laisser partir. Les contacts devraient se poursuivre si et quand l’Argentin sera confirmé comme étant le successeur de Thomas Tuchel. Mais les Spurs restent fermes sur le fait que le joueur de 24 ans ne quittera pas Tottenham.”