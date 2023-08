Toulouse / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG a été accroché sur la pelouse du TFC dans les dernières minutes de la rencontre (1-1). Et avant les entrées en jeu de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, les Parisiens ont peiné à se procurer des occasions.

Une semaine après son match nul et vierge face au FC Lorient (0-0), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Toulouse pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de laisser sur le banc ses deux armes offensives, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Et avant leur entrée en jeu, l’attaque parisienne a une nouvelle fois manqué de créativité et de folie.

Lee en difficulté, Hakimi fautif, Ugarte confirme

Aligné sur l’aile gauche, Lee Kang-In n’a pas réussi à peser sur la défense regroupée du TFC. L’international sud-coréen n’a jamais su faire la différence balle au pied jusqu’à son remplacement à la 51e minute. « Peu trouvé dans des situations de un-contre-un, il n’a jamais fait de différences balle au pied. Son entente avec Hernandez a été au mieux quelconque et ponctuée par du déchet technique. Auteur d’une frappe sans danger (44e). Point positif, il a été un frappeur de corners précis. Mais ça reste beaucoup trop peu », analyse L’Equipe qui lui donne la note de 3/10. Le Parisien pointe aussi du doigt le manque de créativité de la nouvelle recrue (4/10) : « S’il s’est signalé par la qualité de ses corners et une occasion (43e), le Sud-Coréen s’est montré trop scolaire, dans ses initiatives. Averti pour un mauvais geste (43e). »

Auteur d’une bonne performance, Achraf Hakimi a gâché sa prestation par un penalty concédé en toute fin de rencontre. « Mais comment un joueur de son expérience peut-il commettre une erreur aussi stupide sur l’action du penalty ? Une bévue assez incompréhensible mais qui intervient dans un match où il avait déjà perdu deux ballons dangereux (48e, 79e). Quel gâchis après une prestation très aboutie où sa relation technique avec Vitinha – placé en position d’ailier intérieur – avait été très intéressante », constate L’E (4/10).

« C'est un match qu'on aurait du gagner, on a fait une bonne premier période, en deuxième période à part le but on a perdu le contrôle, après le penalty c'est une honte »

Enfin, Manuel Ugarte a confirmé après sa bonne prestation de la semaine passée. Le joueur de 22 ans a une nouvelle fois été le meilleur parisien de cette rencontre « L’Uruguayen a encore apporté la dimension physique qui a souvent fait défaut au milieu. Un beau travail de sape à la récupération et des transmissions vers l’avant qui ont fait du bien », rapporte Le Parisien qui lui attribue la note de 6.5/10. Même constat pour le quotidien sportif (7/10) : « L’Uruguayen a livré une performance dans la continuité de celle contre Lorient. Assez blufante. Toujours aussi réactif à la perte, il a été précieux dans les duels et les quelques situations de déséquilibre pour compenser. Balle au pied, il a été ultra responsabilisé (sans doute trop) et a sans cesse cherché à faire avancer le jeu. »