C’est sur un terrain miné que va se rendre le PSG dimanche. Et le club francilien pourrait tout faire sauter à Marseille. Après les incidents violents de samedi dernier à la Commanderie, la démission d’André Villas-Boas, et la volonté de Benoît Payan, le maire de Marseille, de vendre le trop cher stade Orange Vélodrome, la ville phocéenne est une poudrière. Le bus aux couleurs de l’OM sera sous protection policière, c’est tout dire. Le centre d’entraînement – où a été ajouté des rouleaux de barbelés – est sous haute surveillance. Les joueurs phocéens ne feront pas de mise au vert. Et pour couronner le tout, une nouvelle rumeur de rachat du club à un fonds saoudien circule. Ce que Frank McCourt a démenti (voir ci-dessous). Nasser Larguet, directeur de la formation successeur provisoire d’AVB, devra patienter jusqu’à ce soir pour savoir quel onze il pourra aligner contre le PSG, les incertitudes étant nombreuses. Le technicien devrait pouvoir en tout cas chantonner “No Milik today…” Car la recrue polonaise touchée à une cuisse, Arkadiusz Milik, devrait être indisponible après avoir marqué son premier but à Lens (2-2). Pour Olivier Ntcham, autre renfort, c’est flou, mais il ne devrait pas être dans le groupe. Ce qui est clair, c’est que Jordan Amavi est forfait. Et il devrait y en avoir d’autres.

L’équipe probable de l’Olympique de Marseille contre le PSG : Mandanda – Lirola, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Sakai – P. Gueye, Kamara, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet.

Communiqué de l’Olympique de Marseille

Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans :

“Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations.”