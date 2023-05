Tribune CS – AC Milan / Inter Milan

Le deuxième match aller des demi-finales de la Ligue des Champions prend place ce soir, et quel match. L’Inter Milan et l’AC Milan, frères ennemis du football italien, vont s’affronter ce soir. Après avoir retrouvé le sommet en Serie A, ces deux équipes vont se battre pour une place en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

L’AC Milan et l’Inter Milan s’affrontent pour la première en C1 depuis 2005. Alors que les deux équipes se confrontent pour la quatrième fois de la saison, l’Inter part favori puisque sur les cinq derniers matchs, les hommes de Simone Inzaghi l’ont emporté à chaque fois. Par ailleurs, ils n’ont pas encaissé le moindre but à quatre reprises sur cette période.

Compositions d’équipe :

XI de l’AC Milan : Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández – Bennacer, Tonali – Brahim Díaz, Krunic, Saelemaekers, Giroud

XI de l’Inter Milan : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Martinez, Dzeko