Désireux de céder une part du capital du club, QSI a reçu quelques offres dont celle du fonds d’investissement américain, Arctos Sports Partners.

Comme évoqué par le président, Nasser al-Khelaïfi, pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, QSI, actionnaire du club depuis 2011, est désireux d’ouvrir le capital du PSG à hauteur de 15% maximum. Et selon les dernières informations, le fonds d’investissement américain, Arctos Sports Partner, fait partie des candidats intéressés par un rachat d’un pourcentage du capital du PSG. Une information rapportée par le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, et confirmée par L’Equipe et RMC Sport.

Arctos Sports Partners présent au Parc lors de PSG / Lorient

Et comme le rapporte le quotidien sportif, Arctos Sports Partner avait envoyé des représentants lors du match entre le PSG et le FC Lorient le 30 avril dernier. Et « il serait en lice avec deux autres candidats pour une participation à hauteur de 5 à 15 %, alors que le PSG serait valorisé à 4 milliards d’euros. » Arctos Sports Partner possède près de 7 milliards d’euros d’actifs et « possède notamment des parts dans Fenway Sports Group, le propriétaire des Reds de Liverpool. Il est aussi impliqué dans des franchises de NHL (Devils) ou de NBA (Sixers). » Selon une source proche du dossier, les investisseurs se posent tout de même des questions sur le fait que le PSG ne soit pas propriétaire de son propre stade. De son côté, RMC Sport rappelle que « cette ouverture minoritaire dans le capital du club ne signifie pas une volonté de désengagement des Qataris du PSG, QSI restant pleinement investi dans le PSG. »