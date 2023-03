Milan Skriniar aurait pu être parisien l’été dernier et même il y a deux mois pendant le mercato hivernal. Le défenseur slovaque devrait vraisemblablement s’engager pour le Paris Saint-Germain dès l’été prochain. Libre de tout contrat, le joueur de 28 ans est toujours un joueur de l’Inter Milan. En revanche, un problème subsiste depuis quelques semaines. Skriniar souffre de douleurs récurrentes au dos qui s’étirent jusque dans la jambe. Ce qui ne fait pas le bonheur du PSG.

7 matches manqués depuis fin janvier

Depuis la fin du mercato d’hiver, Skriniar a joué seulement 4 matches et en a manqué 7. Il a notamment été rétrogradé dans la hiérarchie du capitanat. Cette situation inquiète la direction parisienne qui devrait le récupérer dans quelques mois. Sa blessure est sérieuse et son cas inquiète et agace l’Inter Milan aussi puisque le club italien joue un quarts de finale de la Ligue des Champions et vise le top 4 en Serie A. Alors que le joueur pourrait ne plus porter le maillot de l’Inter, son très probable départ est mal digéré au sein du vestiaire, du club et au niveau des supporters.

Selon le média italien SportMediaset, Milan Skriniar pourrait décider de ne plus jouer jusqu’à la fin de la saison pour ne pas compromettre son arrivée au PSG. Autre son de cloche du coté de la Gazzetta dello Sport qui annonce que la saison du Slovaque n’est pas terminée. Les sensations du joueur sont bonnes et il n’est pas exclu qu’il puisse jouer une partie du match Inter-Fiorentina. Il est même probable qu’il soit titulaire face à la Juventus de Turin. Peu importe, le PSG est attentif à la situation de son futur joueur et croise les doigts pour qu’il arrive dans les meilleures conditions cet été.