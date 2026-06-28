TRIBUNE CS Coupe du monde

Tribune CS – CdM 2026 : Afrique du Sud / Canada

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 28 juin 2026

Ce dimanche soir, les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 se lancent avec un choc entre l’Afrique du Sud et le Canada.

Les choses sérieuses ne vont pas tarder à commencer. Après une phase de poule plutôt intéressante, place aux 16es de finale de cette Coupe du monde américaine. Et alors que la France affrontera la Suède mardi prochain, c’est l’Afrique du Sud, troisième de son groupe, et le Canada, deuxième de son groupe, qui ouvre le bal à partir de 21h00. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

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