Mercato : Yan Diomande a choisi le PSG !

Très convoité sur le mercato, et notamment par Liverpool, Yan Diomande aurait fait son choix en cas de départ de Leipzig cet été. Un choix qui s’appelle le PSG.

Décidément, le mercato du Paris Saint-Germain a connu un sacré coup de boost au cours des dernières heures. Hormis les très probables départs de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-In, Luis Campos discute également avec Monaco pour Maghnes Akliouche. Mais ce n’est pas tout. Un peu plus tôt dans la journée, on vous relayait également l’information de RMC expliquant que le PSG restait attentif à la décision de Yan Diomande pour cet été.

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Yan Diomande croit au projet du PSG

Mieux, le média affirme que si le petit phénomène de Leipzig choisissait le PSG, alors Luis Campos fera tout pour conclure le deal avant la fin du mercato. Et la réponse de Yan Diomande n’aura pas tardé à fuiter. Du moins, selon David Ornstein, généralement bien informé d’ailleurs, celui qui brille actuellement avec la Côte d’Ivoire du haut de ses 19 ans souhaite rejoindre le club de la capitale cet été.

🚨 EXCL: Yan Diomande chooses Paris Saint-Germain as next destination if he departs RB Leipzig this summer. 19yo said to believe in #PSG project led by Al-Khelaifi / Campos / Enrique + wants chance to lift trophies regularly & win Balon D’Or @TheAthleticFC https://t.co/HYUUXtCSS8 — David Ornstein (@David_Ornstein) June 28, 2026

Yan Diomande place donc le PSG tout en haut de sa liste en cas de départ du RB Leipzig. La raison ? Toujours selon David Ornstein, il croit en ce projet, celui qui est le plus à même de lui faire remporter le Ballon d’Or à ses yeux, et souhaite être coaché par Luis Enrique en ce sens. Le club allemand attend, de son côté, un montant se rapprochant des 130 millions d’euros avec deux offres de Liverpool déjà repoussées.

Fabrizio Romano y va d’ailleurs également de ses informations dans la foulée. Le spécialiste confirme : dans la tête de Diomande tout est clair, c’est le PSG. Un club qui le fait rêver. Et comme une confirmation n’arrive jamais seule, surtout pas sur le mercato, Loïc Tanzi ajoute ses propres détails dans ce dossier.

L’arrivée de l’attaquant ivoirien viendrait ainsi compenser le départ de Gonçalo Ramos et le recrutement de Maghnes Akliouche celui de Lee Kang-In. Maintenant que Yan Diomande a donné sa réponse, le PSG va pouvoir passer la seconde pour ce très gros coup, explique le journaliste L’Équipe.