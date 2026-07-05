Tribune CS – CdM 2026 : Brésil / Norvège à 22h00

Le Brésil de Marquinhos affronte la Norvège pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Coup d’envoi à 22h00, heure française.

Les choses commencent à devenir réellement intéressantes lors de cette Coupe du monde. Après les qualifications de la France, du Maroc ou encore de l’Argentine ou de l’Égypte, c’est au tour du Brésil et de la Norvège d’entrer en piste avant le Mexique / Angleterre de cette nuit. Vinicius contre Haaland, un choc qui promet et que l’on vous invite à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS ! Le coup d’envoi sera donné à partir de 22h00 avec une diffusion sur M6et beIN SPORTS. À noter que Marquinhos est bien titulaire, tandis que Neymar débute sur le banc côté auriverde.



BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



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ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

Les équipes de départ

Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Martinelli, Vinicius – Cunha

Norvège : Nyland – Ryerson, Hajer, Heggem, Wolfe, – Nusa, Berge, Berg, Odegaard – Sorlott, Haaland