Tribune CS – CdM 2026 : Brésil / Norvège à 22h00
Le Brésil de Marquinhos affronte la Norvège pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Coup d’envoi à 22h00, heure française.
Les choses commencent à devenir
réellement intéressantes lors de cette Coupe du
monde. Après les qualifications de
la France,
du Maroc ou encore
de l’Argentine ou de
l’Égypte, c’est au tour
du Brésil et de
la Norvège d’entrer en piste avant le
Mexique / Angleterre de cette
nuit. Vinicius contre Haaland,
un choc qui promet et que l’on vous invite à commenter ici, entre
passionnés, c’est Tribune CS ! Le coup
d’envoi sera donné à partir de 22h00 avec une diffusion
sur M6et beIN
SPORTS. À noter que
Marquinhos est bien titulaire, tandis que
Neymar débute sur le banc côté
auriverde.
Les équipes de départ
Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Martinelli, Vinicius – Cunha
Norvège : Nyland – Ryerson, Hajer, Heggem, Wolfe, – Nusa, Berge, Berg, Odegaard – Sorlott, Haaland