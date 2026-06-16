Tribune CS – Coupe du monde : France – Sénégal

L’Équipe de France et le Sénégal se font face au sein de ce groupe I de la Coupe du monde dans un choc particulièrement attendu ce mardi soir (21h00, M6).

Cela fait maintenant cinq jours que la Coupe du monde a ouvert ses portes. L’occasion d’assister à des cartons, comme l’Allemagne contre Curaçao (7-1) ou la Suède contre la Tunisie (5-1), mais également quelques surprises. L’Espagne de Fabian Ruiz s’est notamment cassée les dents contre le Cap Vert (0-0). Et ce mardi soir, c’est au tour de l’Équipe de France de faire son entrée en piste. À cette occasion, les hommes de Didier Deschamps affrontent le Sénégal d’Ibrahim Mbaye, lui qui sera sur le banc pour ce match. Un choc à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions officielles de ce France – Sénégal

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé

Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakaté, Diouf – Gueye, Gueye, Camara – Mané, Jackson, Sarr