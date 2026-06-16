Ousmane Dembélé France
Image : @PSG_inside

France / Sénégal – Les compositions officielles avec deux Parisiens

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 16 juin 2026

Ce mardi soir (21h00, M6), l’Équipe de France affronte le Sénégal pour son entrée en lice en Coupe du monde. Voici les compositions officielles.

On y est enfin ! Après cinq jours d’attente, c’est au tour de l’Équipe de France de monter sur le pont du mondial américain avec un choc face au Sénégal d’Ibrahim Mbaye. Vainqueur de la dernière CAN, les Lions de la Teranga s’avancent avec de vraies certitudes. Les hommes de Didier Deschamps, lui qui dispute sa dernière compétition avec les Bleus avant de passer le flambeau à Zinedine Zidane, doivent, eux, assumer un statut de favori. Il faut dire que DD peut notamment s’appuyer sur une attaque de feu pour ce dernier tour de piste.

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Une attaque qui répond d’ailleurs bel et bien présente pour ce match inaugural. Comme face à l’Irlande du Nord, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé seront associés en attaque, tandis que Michael Olise et Désiré Doué animeront les ailes. Pour le reste, Didier Deschamps a fait dans de l’attendu avec les présence de Saliba et Upamecano en charnière et Rabiot ainsi que Tchouaméni à la récupération.

Les compositions officielles de France – Sénégal

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Théo – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé

Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakaté, Diouf – Camara, Gueye, Gueye – Mané, Jackson, Sarr

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