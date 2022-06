Tribune CS – Croatie / France

Ce soir, l’équipe de France affronte la Croatie – à Split – à l’occasion de la 2e journée de la Ligue des Nations (20h45 sur M6). Les Bleus auront pour objectif de renouveler avec la victoire après un revers face au Danemark (1-2) vendredi dernier. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de revenir à une défense à quatre et a réalisé un grand turn-over avec pas moins de dix changements par rapport au dernier match.

Après avoir perdu sa place de titulaire lors des derniers rassemblements, le joueur du PSG, Presnel Kimpembe, est titulaire en défense centrale et portera le brassard de capitaine pour cette rencontre. À noter la présence de nombreux anciens Parisiens dans le onze de départ. Touché au genou, Kylian Mbappé a été préservé pour ce match et débute la rencontre sur le banc. En face, les vice-champions du Monde pourront compter sur leur trio au milieu de terrain : Luka Modric, Mateo Kovavic et Marcelo Brozovic.