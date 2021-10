Après sa qualification contre la Belgique (2-3), l’Equipe de France rencontrait l’Espagne dans l’espoir de remporter un nouveau trophée et la première Ligue des Nations de son histoire. Didier Deschamps décidait d’aligner au début de la rencontre les deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé en attaque et Presnel Kimpembe dans une défense à 3. Le titi Parisien faisait partie des joueurs ayant le plus joué cette saison et avait ainsi été laissé sur le banc jeudi dernier au dépend de Lucas Hernandez.

Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face à leurs homologues ibères au terme d’un match, une nouvelle fois, renversant. Après une première période plutôt insipide, les choses se sont emballées lors du second acte. Oyarzabal ouvrait ainsi la marque pour la Roja (64e), de quoi piquer les tricolores. Deux minutes plus tard, Karim Benzema lançait la charge en égalisant, sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Enfin, à dix minutes du terme, ce même Kylian Mbappé, décidément en grande forme sous le maillot bleu, venait donner un avantage décisif et certain aux siens. Grâce à ce superbe succès, l’Équipe de France remporte donc la première Ligue des Nations de son Histoire.

Le XI complet de l’Equipe de France contre l’Espagne : Lloris (c) – Pavard, Koundé, Varane, Kimpembe, Théo Hernandez – Tchouaméni, Pogba – Griezmann – Mbappé, Benzema

Le XI de l’Espagne : Simón – Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso – Busquets, Rodri, Gavi – Oyarzabal, Torres, Sarabia

Ce match est à suivre et à commenter tous ensemble. Bon match et allez les Bleus !