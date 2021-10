Ollé-Nicolle : « Ce qu’a fait Katoto est très rare »

Les féminines du PSG ont poursuivi leur sans-faute en D1 Arkema en atomisant Guingamp sur le score fleuve de 6-0 ce dimanche grâce, notamment, à un triplé retentissant de Marie-Antoinette Katoto. Au sortir de cette superbe victoire, Didier Ollé-Nicolle a confié toute sa satisfaction sur le site officiel du club de la capitale. Le technicien francilien a notamment tenu à mettre en exergue la superbe prestation de son attaquante phare.

« L’équipe a répondu présent avec une première mi-temps parfaite, il y aurait même pu avoir un ou deux buts de plus. L’équipe a été très constante dans la récupération et dans le jeu avec beaucoup d’application. Elles ont toutes fait leur match parfait dans leur zone et ça a profité à Marie qui a fait fructifier le travail collectif, c’est son rôle. Elle l’a fait parfaitement. L’idée c’était d’enchaîner, de gagner ce match. Nous avons beaucoup de respect pour toutes les équipes. Guingamp avait mis l’actuel leader en difficulté donc il fallait être très précis. C’est important de ne pas avoir encaissé de but. C’est une série qui a une vraie signification, cela montre que tout le monde travaille, il y a une vraie œuvre collective. Ce qu’a fait Marie est très fort et très rare. Je suis très content pour elle parce que c’est une joueuse qui est très importante pour l’équipe. On mettra tout en œuvre pour bien jouer mercredi.«