Tribune CS : France – Maroc [Féminines] (1-0)

Cet après midi à 13H, l’Equipe de France féminine dispute son huitième de finale de Coupe du Monde contre le Maroc. Le vainqueur du match affrontera l’Australie en quarts de finale.

Qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après une phase de poule convaincante (0-0 contre la Jamaïque, 2-1 contre le Brésil et 6-3 contre le Panama), les joueuses d’Hervé Renard ont rendez vous face au Maroc pour leur premier match couperet de la plus prestigieuse des compétitions. De son côté, le Maroc a accompli l’exploit de sortir de sa poule malgré un début de compétition désastreux avec une défaite 6-0 contre l’Allemagne. Le Maroc est ensuite parvenu à s’imposer face à la Corée du Sud (1-0) et la Colombie (1-0). Pour la première fois de son histoire, le Maroc est présent en phase finale de Coupe du Monde. L’équipe de France va tenter de réitérer sa performance en 2019 en rejoignant les quarts de finale. Historiquement, les deux équipes ne se sont jamais affrontées.

Pour ce match, Hervé Renard a décidé d’aligner un 4-4-2 plutôt classique :

Peyraud-Magnin

Perisset, De Almeida, Renard, Karchaoui (qui retrouve son pays d’origine).

Dali, Geyoro, Toletti, Bacha

Le Sommer, Diani

De son côté, Renan Pedros a également choisi de disposer son équipe en 4-4-2.

Khadija Errmichi

Ait El Haj, El Chad, Ben Zina, Redouani

Ouzraoui, Nakkach, Chebbak, Tagnaout

Lahmari, Jraidi

Bon match à tous et ALLEZ LES BLEUES !