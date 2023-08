Neymar n’a pas annoncé son envie de quitter le PSG

L’avenir de Neymar toujours brumeux ? Annoncé en instance de départ par nos confrères de L’Equipe hier, l’information a été formellement démentie par le père et agent du joueur, Neymar Pai. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano confirme que le Brésilien n’a pas annoncé au PSG son désir de quitter le club. Pour autant, l’insider indique qu’il resterait « un long chemin à parcourir » avant de connaître l’avenir du numéro 10.

Malgré les informations de ce lundi annoncées par L’Equipe et RMC Sport, selon Fabrizio Romano, Neymar n’a pas officiellement déclaré au PSG qu’il souhaitait quitter le club cet été. Le journaliste expert sur le marché des transferts a confirmé le démenti du père et agent du joueur brésilien. En dépit des zones d’ombres qui existent autour de son avenir – entre le Paris Saint-Germain qui clame depuis un an être prêt à céder le Brésilien et les désirs de retour au FC Barcelone du principal concerné – Neymar semble parti pour rester au sein du club de la capitale. Les affirmations prononcées au micro du journaliste Casimiro Miguel où Neymar exprimait son souhait de rester « avec ou sans l’amour des supporters » ne paraissent donc pas irréalistes. Après six saisons en Rouge & Bleu, l’avenir de l’ancien du Barça tend vers un septième exercice dans la capitale.

Parti pour rester ?

Même si la tendance de voir Neymar rester au PSG semble se confirmer par l’ensemble de la presse nationale et internationale, les intérêts des équipes anglaises et saoudiennes demeurent non négligeables. Le journaliste Fabrice Hawkins met de côté l’hypothèse d’un retour au Barça en raison de la situation économique du club catalan et des plans de Xavi. Néanmoins, il maintient le fait qu’il existe des contacts entre Chelsea et le Brésilien.

❗️Le PSG veut toujours se séparer de Neymar qui est ouvert à un départ.

➡️Peu de chance qu’il retourne au Barça : salaire XXL + Xavi a d’autres plans

🔹Son entourage n’a jamais rompu le lien avec Chelsea. Un club 🇧🇷intéressé

🔹Le voir rester à Paris reste la tendance pic.twitter.com/bXHEJI8oCV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 7, 2023

De l’autre côté, si Neymar ne semble pas attiré par les sirènes saoudiennes, le pactole offert par les clubs saoudiens doivent tout de même être pris en considération. Mais tous ces bruits ne dépasseront probablement pas le statut de simple rumeur, tant le départ du Brésilien semble compliqué à mettre en place. De son côté, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique insiste en interne pour conserver Neymar, qu’il a coaché au Barça.