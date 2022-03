La France s’impose en fin de match sans ses joueurs du PSG

Durant cette trêve internationale, l’Equipe de France va jouer deux matches amicaux. Ce soir, elle affrontair la Côte d’Ivoire. Victime d’une infection ORL et absent de l’entraînement d’hier, Kylian Mbappé débutait sur le banc tout comme Presnel Kimpembe. Du côté de la Côte d’Ivoire, l’ancien parisien – Serge Aurier – était titulaire et capitaine.

Dans une première mi-temps équilibrée avec un bon rythme et des occasions des deux côtés, ce sont les Ivoiriens qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Nicolas Pépé (1-0, 19e). L’attaquant d’Arsenal, lancé en profondeur, se défait magnifiquement de Lucas Hernandez à droite de la surface française. Il trompe ensuite Lloris d’une belle frappe. Mais la France ne va pas tergiverser longtemps. Sur un centre de Théo Hernandez, Olivier Giroud va marquer de la tête trois minutes plus tard pour égaliser (1-1, 22e). Théo Hernandez, par deux fois (5e, 22e), et le titi du PSG, Christopher Nkunku (31e), qui a fêté sa première sélection auraient pu inscrire un but lors de ce premier acte. En seconde période, il faudra attendre la toute fin du match pour voir la France prendre l’avantage grâce à un but d’Aurélien Tchouaméni (2-1, 93e). Dans un match plaisant, la France s’impose donc. Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont restés sur le banc. Prochain rendez-vous mardi soir (21h15) avec le match contre l’Afrique du Sud.