Tribune CS – France / Grèce

La saison 2022-2023 de Kylian Mbappé se termine ce soir sur la pelouse du Stade de France. Les Bleus affrontent en effet la Grèce dans le cadre de la quatrième journée des Eliminatoires à l’Euro 2024. Après ses victoires contre les Pays-Bas (4-0), l’Irlande (0-1) et Gibraltar (0-3), la France voudra faire la passe de quatre contre la Grèce pour faire un beau pas vers la qualification à l’Euro. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a effectué quelques changements par rapport au onze qu’il avait aligné contre Gibraltar. Mike Maignan retrouve les buts, Dayot Upamecano est titulaire en défense centrale au côté de Konaté alors que Randal Kolo Muani prend la place d’Olivier Giroud. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé enchaîne une deuxième titularisation. En marquant ce soir, il s’offrirait un nouveau record. Celui du plus grand nombre de buts pour un joueur français sur une saison (club et sélection). Il est actuellement à égalité avec Just Fontaine, qui avait marqué 53 buts lors de la saison 1957-1958.

