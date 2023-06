Le PSG continue de pousser pour Randal Kolo Muani

Le PSG est à la recherche d’un attaquant lors de ce mercato estival et continue de pousser pour une arrivée de Randal Kolo Muani.

Après une saison 2022-2023 morose, malgré un titre de champion de France, le PSG devra grandement se renforcer lors de la période estivale pour répondre à tous ses objectifs de l’exercice 2023-2024. Si quelques dossiers en défense et au milieu sont déjà bouclés, au poste de numéro 9, Luis Campos continue de chercher le profil idéal pour améliorer le secteur offensif des Rouge & Bleu. Des noms comme Harry Kane ou Victor Osimhen sont régulièrement associés au PSG, mais un autre dossier est également étudié par le dirigeant parisien : Randal Kolo Muani. Sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2027, l’international français sort d’une saison réussie avec le club allemand : 23 buts et 17 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues. De quoi attiser les convoitises des grands clubs européens.

🚨 Le PSG est le club qui fait le plus d’efforts pour Kolo Muani. Aujourd’hui, un mouvement vers Paris est le plus PROBABLE !

Le Bayern a refroidi son intérêt pour le joueur et a clairement indiqué qu’il ne paierait pas les 100M€ demandés 💰🇫🇷



[@Plettigoal via @iMiaSanMia] pic.twitter.com/AbDjdrq3kc — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 16, 2023

Le Bayern se retire du dossier

En effet, Manchester United, Chelsea, le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich seraient intéressés par la venue de l’attaquant de 24 ans, comme indiqué ce matin par L’Equipe. Mais un concurrent s’est retiré du dossier. Selon les informations de Florian Plettenberg, le club bavarois a été refroidi par la somme demandée par l’Eintracht Francfort pour lâcher son international français. Le 7e de Bundesliga demanderait une somme de 100M€ pour lâcher l’ancien Nantais, arrivé libre de tout contrat l’été dernier. Et à ce jour, le PSG est le club qui fait le plus d’effort pour s’attacher les services du natif de Bondy. « Aujourd’hui, un mouvement vers Paris est le plus probable », précise le journaliste. Actuellement présent avec l’équipe de France lors de ce rassemblement de juin, Randal Kolo Muani n’avait pas fermé la porte à une arrivée chez les Rouge & Bleu : « Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. (jouer pour un grand club, dont Paris) Oui, pourquoi pas. La période (de mercato) vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage. »

À voir aussi : Les News PSG du jour : Les dessous du transfert de Lee… Galtier ne sera pas Napolitain !