Tribune CS – Gibraltar / France (qualifications Euro 2024)

Ce vendredi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France poursuit ses éliminatoires à l’Euro 2024 en affrontant la modeste sélection de Gibraltar, à Faro.

Après un exercice 2022-2023 éreintant en club, certains joueurs n’ont pas encore fini leur saison avec des matches de sélection au programme. Et ce vendredi, l’équipe de France affronte Gibraltar à Faro (au Portugal), dans le cadre de la 3e journée des qualifications à l’Euro 2024. Après deux victoires, les Bleus doivent facilement venir à bout de la 201e nation FIFA, dernière du groupe B avec 0 point.

Une attaque Coman-Giroud-Mbappé

Pour cette rencontre, Didier Deschamps articule son équipe en 4-3-3. Profitant de l’absence de Mike Maignan, victime d’une gêne musculaire, Brice Samba va connaître sa première sélection en équipe de France. Autre surprise, la titularisation de Wesley Fofana en défense centrale aux côtés de Ibrahima Konaté. Les couloirs seront occupés par Benjamin Pavard et Théo Hernandez. Au milieu, Antoine Griezmann est aligné avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Capitaine des Bleus, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est titulaire et sera accompagné par l’ancien Parisien, Kingsley Coman, et Olivier Giroud.

Le XI de Gibraltar : Coleing – Sergeant, Chipolina, Lopes, Olivero – Britto, Hartman, Pozo, Ronan, Casciaro – El Hmidi

Le XI de la France : Samba – Pavard, Konaté, W.Fofana, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Camavinga – Coman, Giroud, Mbappé (c)

