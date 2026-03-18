Youth League
Image : psg.fr

Un gros choc pour le PSG en demi-finale de la Youth League

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 mars 2026

Après s’être imposés sur la pelouse de Villarreal (0-1), les jeunes du PSG disputeront leur demi-finale de la Youth League face à un autre club espagnol : le Real Madrid.

Les Titis du PSG connaissent leur adversaire pour les demi-finales de la Youth League. Après leur courte victoire face à Villarreal (1-0), grâce à une réalisation d’Elijah Ly, ils défieront une autre formation espagnole dans le dernier carré de la compétition.

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Un choc programmé au 17 avril

En effet, le PSG a hérité du Real Madrid dans le gros choc de ce Final Four. Cette rencontre se disputera le vendredi 17 avril au stade de la Tuilière à Lausanne, en Suisse (coups d’envoi à 14 heures et 18h45). L’autre demi-finale opposera le Club Bruges à Benfica. La finale de la compétition se déroulera quelques jours plus tard, le lundi 20 avril. Les Titis n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 2016, où ils s’étaient inclinés en finale contre Chelsea (1-2). Et en demi-finale, ils avaient justement sorti les Merengue (3-1). Pour espérer soulever le trophée, ils devront se défaire d’une équipe madrilène, qui a renversé le Sporting CP en quarts de finale (2-1).

Youtube : Canal Supporters Paris

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