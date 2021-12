Tribune CS – Ligue 1 : les matches de 15h

Ce samedi, un PSG plutôt moribond se déplaçait en terre lensoise pour y défier les Sang et Or. Et alors que la défaite semblait promise aux joueurs de Mauricio Pochettino, Wijnaldum est venu égaliser d’une superbe tête en fin de match (1-1). Sinon, pour le reste, cette 17e journée de Ligue 1 nous a offert une belle surprise avec la victoire de Brest à Marseille (1-2). Ce dimanche, c’est le Stade Rennais qui a poursuivi sur sa belle lancée en écrasant littéralement un bien piètre Saint-Etienne (0-5).

Et à partir de 15h, quatre rencontres sont au programme : Monaco / Metz, Lorient / Nantes, Montpellier / Clermont et Reims / Angers. À partir de 17h, on aura le droit à Nice / Strasbourg. Enfin, pour clôturer cette 17e journée, l’OL se déplacera à Bordeau dès 21h.

Des rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !