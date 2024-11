Ce jeudi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France affronte Israël en Ligue des Nations. Et pour cette rencontre, les trois Parisiens sont titulaires avec les Bleus.

L’équipe de France peut déjà viser une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Nations. Pour cela, les Tricolores doivent prendre un point lors des deux derniers matches pour se hisser pour la suite de la compétition en mars prochain. Et cela pourrait avoir lieu dès ce jeudi au Stade de France. Les vainqueurs de 2021 affrontent Israël à l’occasion de la 5e journée du groupe 2.

Zaïre-Emery, Barcola et Kolo Muani titulaires

Et Didier Deschamps a dévoilé son onze de départ. Dans les buts, pas de surprise avec la présence de Mike Maignan. En défense, Jules Koundé et Théo Hernandez occuperont les postes de latéraux tandis que le tandem Ibrahima Konaté – Dayot Upamecano est aligné dans l’axe central. Dans l’entrejeu, Le Parisien Warren Zaïre-Emery est associé à Eduardo Camavinga et au capitaine N’Golo Kanté. Enfin, en attaque, Randal Kolo Muani garde la confiance du sélectionneur et sera présent aux côtés de Bradley Barcola et Michael Olise.