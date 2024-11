Deschamps : « Ce n’est pas l’idéal pour Kolo Muani »

Malgré le faible temps de jeu de Randal Kolo Muani avec le PSG, il garde la confiance de Didier Deschamps, qui le sélectionne à chaque rassemblement. Le sélectionneur des Bleus a évoqué la situation délicate de son attaquant.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023 contre 90 millions d’euros, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique. Lors de cet exercice 2024-2025, malgré la blessure de Gonçalo Ramos lors de la première journée contre Le Havre, le coach espagnol préfère utiliser Marco Asensio et Lee Kang-in en faux numéro 9. Dans les chiffres, il a participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues (416 minutes de temps de jeu, deux titularisations et deux buts). Malgré sa saison difficile au PSG, il garde la confiance de son sélectionneur, Didier Deschamps. Il le convoque lors de chaque rassemblement et l’a titularisé à trois reprises sur les quatre matches de Ligue des nations avec trois buts et une passe décisive.

« Je ne sais pas ce qu’il se passe à Paris »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps a été questionné sur le faible temps de jeu de Randal Kolo Muani avec le PSG. « On a peu de temps. Il a eu une séance comme trois joueurs qui avaient peu ou pas joué, c’était lundi. Le contexte est différent pour lui, ce n’est pas l’idéal. Je ne sais pas ce qu’il se passe à Paris. Dans l’idéal, s’il avait plus de temps de jeu, ce serait mieux pour lui, mais bon, c’est comme ça. Olivier Giroud, pendant une période à Chelsea, il ne jouait plus du tout et il était pourtant en équipe de France. Ce n’est pas l’idéal pour Kolo Muani, mais il joue au PSG, mais je ne vais pas parler de ce qu’il se passe là-bas. »