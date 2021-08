Tribune CS – Lorient / Monaco

Ce vendredi soir (21h) c’est le FC Lorient et l’AS Monaco qui ouvrent la deuxième journée de Ligue 1. Toutes deux tenues en échec lors de la première journée, les deux équipes auront à cœur de valider leur toute première victoire au sein de ce championnat version 2021-2022.

Côté Christophe Pélissier, on mise sur un bloc solide avec une défense à cinq et trois milieux de terrain, dont l’infatigable Fabien Lemoine. Pour le reste, on comptera sur la folie d’un Laurienté ou la vivacité d’un Moffi devant. Kovac s’appuie, lui aussi, sur une défense à trois centraux.La recrue Jean Lucas, transfuge de Lyon, est présente dans l’entrejeu, tout comme la petite pépite Boadu devant.

Le XI de Lorient :

Nardi – Silva, Laporte, Mendes, Morel, Le Goff – Abergel, Lemoine, Monconduit – Moffi, Laurienté.

Le XI de Monaco :

Nubel – Disasi, Sidibé, Pavlovic – Martins, Tchouaméni, Jean Lucas, Jacobs – Boadu, Volland, Diop.