Rumenigge : “Nasser Al-Khelaïfi a un devoir d’exemplarité”

Pour parachever un recrutement XXL comprenant Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le PSG s’est offert le luxe de faire signer Lionel Messi. Et en plus, libre de tout contrat… Rien que ça. Forcément, de telles manœuvres ne passent pas inaperçues au sein de la planète football, c’est le moins que l’on puisse dire, et les dents commencent à grincer chez certains. C’est notamment le cas de Karl-Heinz Rummenigge. On le sait, l’ancien président du Bayern Munich aime titiller le PSG dès qu’il en a l’occasion. Nouvel exemple de cet état de fait ce vendredi dans les colonnes du journal L’Equipe où l’Allemand a adressé un message à Nasser Al-Khelaïfi en guise de piqûre de rappel : “Nasser Al–Khelaïfi est le nouveau président de l’ ECA (Association des Clubs Européens) et il connaît parfaitement le règlement du FPF.. Avec mes homologues, nous allons veiller à ce qu’il le respecte scrupuleusement. Avec cette fonction, il a un devoir d’exemplarité. »