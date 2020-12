La 14e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi après-midi avec un match de haut de tableau très intéressant entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. L’OM et Monaco font partie de la meute qui talonne le PSG pour la place de leader du championnat de France. L’OM s’est imposé 2-1 dans ce match. Les Marseillais ont bien débuté cette rencontre face à la faiblesse défensive de l’ASM avec deux buts en 13 minutes signés Thauvin (4e) et Benedetto (13e). Malgré une domination stérile, les Monégasques n’ont pas su se créer des occasions de but en première période. Dans une seconde période ennuyeuse, les Monégasques ont réussi à marquer un but à dix minutes de la fin du match grâce à un pénalty de Ben Yedder (2-1, 79e). Mais en vain. Avec ce succès, l’OM occupe la deuxième place de Ligue 1 avec27 points, soit un de moins que le PSG (28 pts). Pour rappel, les Marseillais comptent deux matches en moins. De son côté, l’AS Monaco reste 5e de Ligue 1 avec 23 unités.