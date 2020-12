C’est le choc de cette fin d’année 2020 en Ligue 1. Pour le compte de la 14ème journée du championnat, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’Olympique Lyonnais. Une rencontre qui oppose le leader de L1 (28 pts) au troisième (26 pts). Une victoire des Rouge et Bleu permettrait de mettre une distance de cinq unités avec leur adversaire du week-end. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – s’est exprimé sur ce match. Extraits choisis.

La mentalité de l’équipe depuis quelques matches

Tuchel : “Oui, ça a changé. On a changé notre mentalité et nos efforts. La situation clé était les matches contre Leipzig (1-0) et Bordeaux (2-2), c’était différent dans les efforts. On n’avait pas fait un bon match contre Leipzig mais on avait tout donné pour un résultat nécessaire. Mais contre Bordeaux, ce n’était pas comme ça. On a vraiment dit qu’on devait rester ensemble et mettre la barre plus haut. L’équipe a fait trois matches consécutifs avec beaucoup de mentalité et d’effort.”

Quel système de jeu face à l’OL ?

Tuchel : “Je ne suis pas sûr que l’OL va continuer avec un 4-4-3. Je suis sûr qu’ils ont analysé notre match, ils auront peut être une structure différente. On va attendre les dernières heures avant le match et puis on va décider de comment on va défendre.”

Comment défendre face aux attaquants lyonnais

Tuchel : “Ils ont de la qualité, c’est nécessaire de défendre serré. On a trouvé un système et une manière de jouer en défendant en avant. La meilleure solution est de toujours avoir le ballon. Memphis Depay cherche toujours des espaces libres, il joue sur tout le terrain avec de la créativité et qualité. Ils ont beaucoup de qualités individuelles et offensives. On va préparer l’équipe défensivement pour ça.”

Les poursuivants en Ligue 1, une bonne nouvelle pour le PSG ?

Tuchel : “Non ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est de notre faute car on a perdu des points contre Monaco (2-3) et Bordeaux (2-2). C’est à nous de continuer dans la même façon que lors des derniers matches, c’est le défi. On doit rester concentrés et continuer.”

L’OL, le profil d’adversaire qui convient le mieux au PSG ?

Tuchel : “Je ne sais pas. J’attends une équipe de l’OL forte car lors des derniers matches au Parc, elle avait joué avec courage. Elle est toujours venue pour monter qu’elle avait les mêmes qualités que nous. J’attends la même chose demain. L’OL ne joue pas en Europe, dont ils n’ont pas de fatigue, ils ont pu préparer ce match sur une semaine complète. Mais en même temps, on joue avec de la confiance en ce moment, on a trouvé notre rythme et on a gagné en capacité. J’ai confiance en mes joueurs, ils sont des compétiteurs. Ils aiment des matches comme ça . C’est bien que ce soit un match du même niveau que la C1. C’est bien pour nous.”

Inquiet sur l’état physique d’Icardi ?

Tuchel : “Oui et non. Oui, car je suis toujours inquiet quand un joueur manque beaucoup de semaines. Non, parce qu’on ne peut pas trop penser aux joueurs blessés, on doit pousser les gars qui sont là. J’espère vraiment que Mauro travaille dur et qu’il va revenir sur le terrain très vite. Le revoir avant la fin de l’année ? Je ne pense pas qu’i pourra jouer les prochains matches de 2020.”

Le match de Ligue 1 qui se rapproche le plus d’une rencontre de C1

Tuchel : “J’ai l’impression que c’est le même niveau. Mais le match contre Lille (20 décembre) c’est aussi la même chose. Ce sont les deux équipes qui sont fortes sur les derniers matches. Ils sont réguliers. Lyon n’est pas fatigué et ils se sont bien préparés pour ce match. Ils n’ont pas trop de match avec de la tension comme demain et ils seront motivés. On a du respect mais on a aussi confiance en nous.”

Une équipe libérée par la première place en C1 ?

Tuchel : “J’espère vraiment car les gars ont mérité. C’était une situation compliquée après la J3 en C1 avec 3 points. C’était difficile de sortir en tête du groupe mais les gars l’ont fait. On a donné un jour off pour profiter et gérer les émotions. Nous sommes dans un bon état d’esprit et c’est important de continuer.”

Aouar a-t-il les qualités pour jouer au PSG

Tuchel : “On a du respect pour les clubs et les joueurs, on ne parle pas des autres joueurs. Aouar est un joueur clé pour l’OL. C’est logique qu’il puisse jouer pour toutes les équipes du monde. Il est talentueux, jeune, fort et décisif pour l’OL.”

Pourquoi Neymar est-il hors du conseil des sages ?

Tuchel : “Je parle beaucoup avec lui, je suis toujours proche de lui. C’est important qu’il soit libre de dire ce qu’il pense. On parle tactiquement. Il n’est pas avec les cinq car je ne veux pas qu’il ait trop de distractions avec ces choses-là. Il prend la responsabilité sur le terrain, je veux qu’il ne pense pas trop de l’organisation. Si on parle de choses importants, il est avec les joueurs clés. Mais pour les discussions concernant l’organisation des semaines, ce n’est pas avec lui car je veux qu’il soit tranquille et libre sur le terrain.”

Le système du 3-5-2 plus adapté pour Mbappé et Neymar ?

Tuchel : “On cherche toujours un solution pour tout le monde. On pense à l’équipe mais en même temps on pense aussi à cette connexion entre les deux pour avoir la possibilité qu’ils jouent ensemble. En 4-4-2, ils sont ensemble sur le côté gauche. Si on joue en 5-3-2 ou 3-5-2, ils sont aussi ensemble mais dans l’axe du terrain. Ce sont des choses sur lesquelles ont doit décider et réfléchir beaucoup. On doit accepter les connexions entre Verratti Neymar et Kylian. On a décidé du 3-5-2 pour nous donner cette possibilité des connexions. Le plus important c’est que ça donne la possibilité de défendre en avançant et de récupérer plus de ballon.”