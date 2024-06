Tribune CS (Euro 2024) – Pays-Bas / France

Ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte les Pays-Bas dans le deuxième match de groupes de l’Euro 2024.

Après la victoire de l’Autriche face à la Pologne (3-1) plus tôt dans la soirée, cette rencontre entre la France et les Pays-Bas aura son importance pour faire un pas supplémentaire vers une qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024. Sans Kylian Mbappé, laissé sur le banc après sa fracture au nez, Didier Deschamps est parti sur une composition d’équipe plus défensive avec un Adrien Rabiot qui évoluera sur l’aile gauche. Malgré les critiques subies après leur prestation face à l’Autriche, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram sont de nouveau alignés en attaque. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, débutent sur le banc. En face, le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a fait un changement par rapport au match remporté face à la Pologne (2-1). Joey Veerman est remplacé par Jérémie Frimpong. De son côté, Xavi Simons évoluera derrière l’attaquant de pointe.

Les compositions d’équipes

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Griezmann (c), Tchouaméni, Kanté – Dembélé , Thuram, Rabiot.

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Griezmann (c), Tchouaméni, Kanté – , Thuram, Rabiot. Le XI des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons, Reijnders – Frimpong, Depay – Gakpo

