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Tribune CS – Quart de finale de la Coupe du monde France / Maroc

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 juillet 2026

Ce jeudi soir, les quarts de finale de la Coupe du monde ouvrent leurs portes avec l’affiche entre la France et le Maroc. Trois joueurs du PSG sont titulaires ce soir. 

La dernière partie de la Coupe du monde 2026 se rapproche. Ce jeudi, les quarts de finale débutent. La première affiche de ce stade de la compétition oppose l’équipe de France, qui s’est défaite du Paraguay en huitièmes de finale (1-0), et le Maroc, qui a disposé du Canada, l’un des pays hôtes de ce Mondial (3-0). Les deux équipes se retrouvent quatre ans après la demi-finale remportée par les Bleus au Qatar (2-0). 

Barcola-Doué, une amitié plus forte que la concurrence 
canalsupporters.com

Désiré Doué préféré à Bradley Barcola dans le couloir gauche

Pour cette rencontre entre la France et le Maroc, trois joueurs du PSG sont titulaires. Deux du côté de la France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, et un du côté des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, qui porte le brassard de capitaine. Un choc à suivre ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 juillet 2026

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