Tribune CS – Real Madrid / Bayern Munich

Ce mercredi soir (Canal Plus Foot et RMC Sport 1), la deuxième demi-finale retour de Ligue des champions se dispute entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

Après l’élimination du PSG face au Borussia Dortmund hier soir, la deuxième demi-finale retour de Ligue des champions a lieu ce mercredi soir (21h) au Stade Santiago Bernabeu. Après un match nul 2-2 au match aller, le Real Madrid accueille le Bayern Munich. Et pour cette rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ avec un 4-4-2 en losange et les titularisations de Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo. En face, Thomas Tuchel a lui décidé d’aligner une attaque composée d’Harry Kane soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Serge Gnabry.