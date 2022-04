Tribune CS : Soirée de Coupe d’Europe

Ce mardi soir, le premier épisode des demi-finales de la Ligue des Champions nous a proposé une rencontre des plus étourdissantes entre Manchester City et le Real Madrid. Forts de leur succès 4-3, les Mancuniens ont pris un tout petit avantage avant le retour. Hier, les demi-finales se poursuivaient avec la victoire de Liverpool sur sa pelouse face à Villareal (2-0) et a fait un grand pas vers la finale de la C1.

Ce jeudi, place à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conference. En C3, West-Ham (qui a battu l’OL au tour précédent) affronter l’Eintracht Francfort (tombeur du Barça). Dans l’autre affiche, le RB Leipzig (vainqueur de l’Atalanta Bergame) reçoit les Glasgow Rangers (qui ont éliminé Braga). Dans la plus petite des compétitions européennes, la C4, Leicester accueille l’AS Roma tandis que le Feyernord Rotterdam joue l’OM sur sa pelouse.

Ces rencontres sont à suivre et commenter dans l’espace commentaire !