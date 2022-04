Le PSG prépare la prochaine saison que ce soit dans le sens des départs mais aussi des arrivées. Lors du prochain mercato estival, plusieurs joueurs d’envergure arrivent en fin de contrat le 30 juin et seront donc extrêmement convoités. Avec Kylian Mbappé, le PSG est directement concerné par cela et deux autres internationaux français sont aussi dans cette situation : Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Les deux joueurs sont pistés par le club Rouge & Bleu. Longuement blessé cette saison, l’ancien rennais est revenu depuis le début de l’année 2022 et réalise des bonnes performances sous le maillot catalan. Alors qu’il aurait un accord verbal avec le PSG, l’ailier ne fermerait pas la porte à étendre son séjour au FC Barcelone.

Une réunion importante avec son agent

En effet selon les informations de Santi Aouna, une nouvelle réunion, à l’initiative du Barça avec l’agent du joueur, Moussa Sissoko. Une nouvelle offre aurait été formulée par le club catalan et se rapprocherait « sensiblement des demandes de Dembélé. » S’il n’y a pas encore d’accord définitif entre les parties, l’international français « n’a jamais fermé la porte au Barça, où il serait ravi de continuer en cas d’offre de prolongation satisfaisante. » Des échos que confirment le média Mundo Deportivo via son journaliste Reshad Rahman. Ce dernier écrit qu’il y a bien eu un rapprochement et que le FC Barcelone « explore des formules économiques » pour faire une bonne proposition. Dembele serait prêt à gagner moins que son salaire actuel pour rester en terre catalane.