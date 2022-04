Vers une révolution de la Ligue des Champions ?

Malgré un match aller dominé de la tête et des épaules et une seconde manche avec une certaine emprise, le PSG s’est tout de même fait éliminer au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Depuis, le club madrilène a su se défaire de Chelsea pour se hisser en demi-finales de la compétition.

Un premier acte entre la Casa Blanca et Manchester City qui nous a réservé un spectacle dantesque ce mardi soir. Victorieux sur le score de 4-3 au terme d’une opposition ahurissante, les Citizens ont pris un léger avantage sur leurs adversaires. Un léger avantage qui pourrait bien suffire pour se qualifier directement en finale, voici ce vers quoi nous pourrions tendre dans un futur proche. En effet, selon The Times, l’UEFA aurait dans l’idée de mettre en place un Final Four. Les demi-finales se joueraient ainsi sur un match sec, sans manche retour. Une formule – demi-finales et finale donc – qui pourrait se dérouler dans une seule et même ville désignée au préalable. Si l’instance européenne est restée assez floue en expliquant que rien n’était encore décidé, The Times nous indique que l’ECA (l’association des clubs européens) pousserait en faveur de cette révolution de la Ligue des Champions.

Après l’arrêt pur et simple de la fameuse règle du but à l’extérieur cette saison, il semblerait que nous ne soyons pas au bout de nos surprises…