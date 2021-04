Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Les quarts de finale de la Ligue des Champions débutent ce soir avec les rencontres entre Liverpool et le Real Madrid et celle entre Manchester City et le Borussia Dortmund, potentiels adversaires du PSG pour les demi-finales de la compétition s’il élimine le Bayern Munich. Pour la réception des Reds, Zinedine Zidane a décidé de titulariser Militao et Nacho en défense centrale en raison des absences de Ramos (blessé) et Varane (Covid). Du côté Anglais, Diogo Jota – très en forme en ce moment avec six buts en trois matches (club et sélection) – débutera en attaque avec Salah et Mané, reléguant Firmino sur le banc.

Le XI du Real Madrid : Courtois – L.Vazquez, Militao, Nacho, Fer.Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius

Le XI de Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson – Keita, Fabinho, Wijnaldum – Mané, Salah, Jota

Dans le match entre Manchester City et Dortmund, Pep Guardiola a décidé de se passer de Sterling et de titulariser à sa place Mahrez. Jesus est également sur le banc, Bernardo Silva faisant office d’attaquant de pointe. Du côté du BVB, Thomas Meunier commence sur le banc alors que le jeune attaquant allemand (19 ans) Ansgar Knauff est titulaire en compagnie de Haaland et Reus.

Le XI de Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – Rodri, Gündogan – Mahrez, Silva, Foden – De Bruyne

Le XI de Dortmund : Hitz – Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Can, Bellingham – Knauff, Haaland, Reus