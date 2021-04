Marquinhos : “Tout le monde est conscient que ça va passer par les petits détails”

Demain soir à 21h (RMC Sport 1), le PSG se présentera à l’Allianz Arena afin d’affronter le FC Bayern, dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre européenne, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

L’état d’esprit à l’approche du match et une éventuelle revanche par rapport à la finale de la saison passée

Marquinhos : “Notre état d’esprit est le meilleur possible. Maintenant, on a un encore un jour pour bien analyser cette équipe, on sait qu’il y a des grands joueurs et une équipe au top de sa forme et invaincue en C1. On doit faire un grand match pour sortir avec un bon résultat d’ici. Par rapport à la revanche, on est dans un autre contexte et avec un autre coach, chaque match a son histoire. On est dans un autre contexte aujourd’hui.”

La finale de la saison passée peut-elle servir pour s’améliorer ?

Marquinhos : “Ce genre de matches passe par des petits détails. Avec le peu d’occasions que tu te procures, tu dois les marquer pour changer l’histoire d’un match. On n’est pas là pour parler de la finale passée, mais si on avait concrétisé nos occasions le match allait finir différemment. Tout le monde est conscient que ça va passer par les petits détails et ça c’est important.”

L’état de Neymar avant le match et son expulsion face au LOSC

Marquinhos : “Je le connais depuis des nombreuses années. C’est un joueur compétitif. Si on regarde l’action face au LOSC, il a reçu une faute et il a voulu récupérer le ballon. Il a mis beaucoup d’engagement. Il y a deux choses différentes dans cette action : la volonté de vouloir marquer et l’engagement qu’il a mis. C’est un grand joueur, et il est très motivé. Demain, on a un grand match et on a besoin de nos grands joueurs pour faire un bon match. On n’est pas là pour parler du passé. On apprend avec nos erreurs et on doit penser à ce qu’on doit faire demain.”

Mbappé et Neymar doivent-ils montrer le chemin dans ce genre de matches ?

Marquinhos : “J’ai toujours préféré parler du collectif surtout dans ce genre de matches. Quand on voit notre performance à Barcelone, on a fait un grand match et le collectif était vraiment fort. Je préfère me focaliser sur ce qu’on doit faire collectivement. Si tout le monde met le bon engagement, les individualités vont sortir car on a des grands joueurs. Je préfère mettre le collectif avant car le football et un jeu collectif et non individuel.”

L’aspect physique avec l’enchaînement des matches

Marquinhos : “L’équipe est bien. On a eu beaucoup de matches mais on ne doit pas le voir comme une chose négative. On n’est pas là pour dire qu’on est fatigués. On a un staff qui peut ménager ça. Il y des joueurs qui ont joué beaucoup de matches. Mais quand un joueur rentre sur le terrain, même fatigué, il va se donner à fond. Il y a d’autres joueurs qui peuvent ensuite rentrer, avec de la fraîcheur. On ne doit pas mettre la fatigue comme une chose négative car les autres aussi jouent beaucoup de matches. On vient de perdre des joueurs avec le Covid-19 (Verratti et Florenzi), c’est un moment différent et il faut savoir gérer.”